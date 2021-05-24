Google подала иск на российские власти

Американская компания Google подала в суд на Роскомнадзор. Как сообщают российские СМИ, 11 мая суд в Москве принял к производству поданное 23 апреля заявление Google LLC к федеральной службе.
Первой на иск обратил внимание «Коммерсант». По данным газеты, это первый иск американской корпорации к российским властям. Ранее Google участвовала в судебных процессах только как ответчик или третье лицо.
IT-гигант пытается оспорить решение Роскомнадзора о блокировке 12 ссылок на видеозаписи, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.
«Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», — заявили в ведомстве.
Google участвует в нескольких разбирательствах с российскими властями. В частности, с американской компанией судится телеканал «Царьград», чей канал на YouTube компания заблокировала в июле 2020 года из-за попадания в санкционные списки США его владельца Константина Малофеева.
В апреле 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьграда» к Google и признал блокировку канала и отключение его от монетизации неправомерными.
Еще один процесс касается YouTube-канала RT. В мае Роскомнадзор сообщил, что видеохостинг заблокировал несколько размещенных там видео, а также запретил публиковать новые видео и проводить прямые трансляции. Руководство видеохостинга объяснили свои действия тем, что RT распространял недостоверную информацию о COVID-19. Роскомнадзор потребовал снять все ограничения.
Аналогичным образом Google поступил с YouTube-каналом Sputnik France, входящего в МИА «Россия Сегодня». В IT-компании объясняли, что их политика по отношению к контенту универсальна и непредвзята.
Однако Федеральная антимонопольная служба посчитала, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке видеохостингов, и завела в связи с этим дело.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016