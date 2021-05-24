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Google подала иск на российские власти

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Google подала иск на российские власти

Американская компания Google подала в суд на Роскомнадзор. Как сообщают российские СМИ, 11 мая суд в Москве принял к производству поданное 23 апреля заявление Google LLC к федеральной службе.

Первой на иск обратил внимание «Коммерсант». По данным газеты, это первый иск американской корпорации к российским властям. Ранее Google участвовала в судебных процессах только как ответчик или третье лицо.

IT-гигант пытается оспорить решение Роскомнадзора о блокировке 12 ссылок на видеозаписи, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.

«Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», — заявили в ведомстве.

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Google участвует в нескольких разбирательствах с российскими властями. В частности, с американской компанией судится телеканал «Царьград», чей канал на YouTube компания заблокировала в июле 2020 года из-за попадания в санкционные списки США его владельца Константина Малофеева.

В апреле 2021 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Царьграда» к Google и признал блокировку канала и отключение его от монетизации неправомерными.

Еще один процесс касается YouTube-канала RT. В мае Роскомнадзор сообщил, что видеохостинг заблокировал несколько размещенных там видео, а также запретил публиковать новые видео и проводить прямые трансляции. Руководство видеохостинга объяснили свои действия тем, что RT распространял недостоверную информацию о COVID-19. Роскомнадзор потребовал снять все ограничения.

Аналогичным образом Google поступил с YouTube-каналом Sputnik France, входящего в МИА «Россия Сегодня». В IT-компании объясняли, что их политика по отношению к контенту универсальна и непредвзята.

Однако Федеральная антимонопольная служба посчитала, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке видеохостингов, и завела в связи с этим дело.

Россия, Google, Роскомнадзор
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