В Украине зафиксирован рост новых заражений коронавирусом

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«26 мая 2021 в Украине зафиксировано 3395 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 154 ребенка и 73 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 778 человек; летальных случаев — 208; выздоровело — 14 987 человек», — сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 189 858 человек, 49 893 пациента скончались, 1 990 051 человек выздоровел.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.