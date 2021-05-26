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Число случаев заражения коронавирусом в мире начало снижаться

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Число случаев заражения коронавирусом в мире начало снижаться

Более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом и более 84 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 14%, смертность — на 2%, сообщила в среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В течение прошлой недели число новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего поступили сообщения о более 4,1 млн заразившихся и 84 тыс. умерших, что на 14% и на 2% меньше по сравнению с предшествующей неделей», — отметила ВОЗ в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

С 16 по 23 мая в мире было зарегистрировано 4 144 658 новых заразившихся и 84 306 летальных исходов. По состоянию на 23 мая всего насчитывалось 166 352 007 случаев инфицирования и 3 449 189 случаев смерти пациентов.

Заболеваемость выросла на прошлой неделе только в Африке (на 4%), а также в Северной и Южной Америке (на 2%), тогда как в Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 25%, в Юго-Восточной Азии — на 21%, в Восточном Средиземноморье — на 2%. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 22%), Юго-Восточной Азии (на 4%), Африке (на 2%), Северной и Южной Америке (на 1%), но сократилась в Европе (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 11%).

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В Европе за семь дней заразились более 524 тыс. человек и умерли более 12 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,2 млн новых случаев инфицирования и более 31 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 2 млн заразившихся, умерли более 32 тыс. человек. В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,8 млн. Далее следуют Бразилия (более 451 тыс. новых случаев), Аргентина (более 213 тыс.), США (более 188 тыс.), Колумбия (более 107 тыс.), Иран (более 84 тыс.), Турция (более 71 тыс.), Россия (более 61 тыс.), Непал (более 57 тыс.), Германия (более 55 тыс.) Франция (более 51 тыс.) и Непал (более 61 тыс.).

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