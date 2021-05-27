Немецкие ученые нашли связь вакцины AstraZeneca с тромбами

Группа исследователей из университета Гете во Франкфурте заявила, что установила причину редких случаев образования тромбов у пациентов, получивших инъекции вакцины от коронавируса производства компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает Financial Times.

По словам профессора Рольфа Маршалека, который с марта возглавляет группу ученых, занимающихся исследованием проблемы, тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

По версии ученого, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (именно там коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После этого части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тыс. человек.

Как объяснил Маршалек, другие вакцины, созданные на основе РНК (такие, как препараты от Pfizer и Moderna), доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро. И это помогает избежать редкой, но опасной побочной реакции.

Ученый считает, что разработчики вакцин могут изменить секвенирование спайкового белка и тем самым предотвратить его расщепление. Маршалек отметил, что с его лабораторией уже связались представители Johnson & Johnson, чтобы получить рекомендации по адаптации своего препарата. Профессор добавил, что спайковый белок в вакцине Johnson & Johnson менее подвержен сращиванию, чем белок из препарата AstraZeneca. Из-за этого лишь у восьми из 7,4 млн человек, получивших инъекцию вакцины J&J, были выявлены случаи тромбоза.

Однако, как пишет FT, многие ученые заявили, что версия Маршалека является лишь одной из многих гипотез связи вакцины и образования тромбов.

Сообщения о тромбозе и тромбоэмболии у получивших инъекцию вакцины AstraZeneca стали поступать в начале марта. В Европе и Великобритании выявили около 500 таких случаев, некоторые из них привели к смерти. После этого часть стран временно приостановила использование препарата. Позже единичные случаи тромбоза зафиксировали у получивших вакцину Johnson & Johnson.