«Обещания 13 лет припадают пылью»: Кулеба высказал претензии НАТО

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что Альянс не может найти формат участия Украины в саммите Альянса 14 июня.

«Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в черноморском регионе и против членов Альянса, я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году», — сказал Кулеба.

Он также выразил огорчение, что данные Украине обещания о членстве припадают пылью 13 лет.

«Безусловно, мы благодарны нашим партнерам из НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло уже 13 лет, и ни одного шага к выполнению этого решения не было сделано. И когда нас в Украине иногда упрекают, что у нас слишком медленные некоторые реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений Альянса, которые 13 лет припадают пылью. Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась на политику кормления обещаниями», — сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в среду, передает «Интерфакс-Украина».

Кулеба считает, что в 2021 году лучший момент для принятия Украины в НАТО. И Украина говорит об этом откровенно с партнерами по НАТО.

«Я думаю, что уже пришло время откровенно говорить и с украинским обществом об этом, чтобы оно четко осознавало, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне, и мы ждем пас от Альянса», — добавил глава МИД Украины.