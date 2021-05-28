Байден хочет вернуть США лидерство в расходах на исследования

Американский президент Джо Байден заявил, что США потеряли первенство в сфере расходов на научные исследования и разработки, однако страна должна вернуть себе лидирующие позиции.
«Подумайте об этом: три десятилетия назад США были номером один — а некоторые утверждали бы, что номером два — в мире по расходам на исследования и разработки. Вы знаете, где мы сейчас в международном соревновании? Мы номер девять. Девять. Между тем, три десятилетия назад Китай был восьмым по объему расходов на исследования и разработки; теперь они номер два. Номер два», — заявил Байден в ходе выступления в Кливленде.
По его словам, за последний год Япония, Канада, Италия, Франция и ЕС заявили о значительных расходах на инфраструктуру. А Китай при этом объявил об огромном увеличении расходов на исследования и разработки. Байден отметил, что основой нынешней внешней политики является экономический потенциал.
«Мы должны быть номер один в мире, чтобы лидировать в XXI веке... Мы не можем позволить себе отставать», — отметил Байден.
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