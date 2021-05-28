ФБР подключилось к расследованию инцидента с авиалайнером Ryanair

Обстоятельства посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair расследуют правоохранительные органы Литвы и Польши, а также Федеральное бюро расследований США, сообщил глава бюро Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

«Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР. Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции — это происходит ежедневно, круглосуточно семь дней в неделю», — сказал Кишкис журналистам.

По его словам, опрошены члены экипажа самолета Ryanair, а также «около 90% всех пассажиров самолета».

Заместитель генпрокурора Литвы Гитас Иванаускас сказал, что самолет еще находится в аэропорту Вильнюса, поскольку не закончены все запланированные следствием действия. После их выполнения самолет сможет покинуть Литву. В ближайшие дни планируется провести дополнительный осмотр самолета.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.