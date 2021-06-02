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Милованову нашли новую должность

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Милованову нашли новую должность

Советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов стал главой наблюдательного совета «Укроборонпрома». Решение было принято вчера.

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«Вчера, 1 июня, состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета „Укроборонпрома“, на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым главой», — сообщает пресс-служба концерна.

Милованов сообщил, что набсовет утвердил первый в истории «Укроборонпрома» аудит за 2019 год, проведенный компанией Baker Tilly. «Результаты не очень хорошие — есть много над чем работать», — уточнил глава набсовета.

По его словам, были также созданы три комитеты в совете: по вопросам компенсации (зарплат и KPI), по регламенту и по трансформации, а также определен график заседаний — каждый последний четверг месяца.

Члены совета также попросили генерального директора концерна подготовить план трансформации «Укроборонпрома» на основе критерия «возможности для адекватного ответа на будущие угрозы» и «создания современной линейки продуктов», написал он на своей странице в Facebook.

В заседании приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна.

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Тимофей Милованов был министром экономики Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. В ноябре 2020 назначен внештатным советником главы ОП Андрея Ермака.

Укроборонпром, Тимофей Милованов
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