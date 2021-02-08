США помогут Украине начать вакцинацию от COVID-19

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты предоставят новую помощь Украине в получении и распространении вакцин против COVID-19, которые должны прибыть в Украину в ближайшие недели, сообщает пресс-служба посольства.
«В ближайшее время состоится массовое разворачивание вакцинации — чрезвычайно сложный, однако амбициозный процесс — и я с радостью сообщаю, что Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 тыс доз вакцины Pfizer, которые будут доставлена в Украину в рамках Covax», — сказала Квин в понедельник.
В посольстве отмечают, что благодаря этой новой помощи органы здравоохранения Украины смогут обеспечить безопасное хранение и транспортировку вакцины при чрезвычайно низких температурах, необходимых для вакцины Pfizer. Поскольку государственный сектор здравоохранения не имеет необходимых технических мощностей для хранения вакцины при таких низких температурах, Украина нуждалась в поддержке для того, чтобы очень быстро организовать логистику, сказала Квин.
Как отмечается в сообщении, помощь Агентства США по международному развитию USAID позволит заключить контракты с логистической фирмой в поддержку Министерства здравоохранения по получению, хранению и транспортировки первых доз вакцины по всей стране.
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