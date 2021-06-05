США потратят $700 тысяч на борьбу с дезинформацией в Украине

Посольство США в Украине объявило конкурс на предоставление неправительственным организациям грантов, общий бюджет которых составляет $700 тыс., для борьбы с дезинформацией в стране. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.
«Посольство США в Киеве объявляет конкурс на предоставление грантов неправительственным организациям для борьбы с дезинформацией и вредоносными нарративами, распространяемыми через социальные сети и традиционные СМИ», — говорится в сообщении.
В объявлении посольства также сказано, что общий бюджет проекта составляет $700 тыс. К его реализации могут быть привлечены неправительственные организации из США, Украины, а также других стран, при этом сам проект должны осуществляться в Украине и быть ориентированными на украинскую аудиторию. Среди целей инициативы посольства названо «проведение информационно-разъяснительной работы с украинской аудиторией с целью снижения ее уязвимости к дезинформации».
Реализация программы, по информации посольства, начнется с 30 сентября 2021 года, она рассчитана на 6-12 месяцев.
Напомним, что 11 марта в Украине решением Совета национальной безопасности и обороны был создан Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Решение СНБО было введено в действие указом президента Владимира Зеленского от 19 марта. 7 мая глава государства утвердил положение о ЦПД, в штате которого будут работать 52 человека. Согласно положению, Центр обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявляет и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также предотвращает попытки манипулирования общественным мнением.
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