Украина ведет переговоры с израильским разработчиком вакцины против COVID-19

Посольство Украины в Израиле наладило коммуникацию между руководством Минздрава и израильским институтом, занимающимся разработкой вакцины против COVID-19, сообщается на странице посольства в соцсети Facebook.
«Посольство продолжает принимать меры, направленные на обеспечение нашей страны вакцинами от COVID-19. Налажено коммуникацию между руководством Министерства здравоохранения Украины и Израильским биологическим институтом в Нес Ционе, который разрабатывает вакцину БриЛайф. Проведено, в частности, соответствующую видеоконференцию», — говорится в сообщении.
Стороны договариваются о проведении третьей фазы клинических исследований этой вакцины и дальнейшего ее производства именно в Украине.
«С этой целью посол Украины Евгений Корнийчук провёл встречи с Министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко и руководством одной из ведущих фармацевтических компаний, которая выразила намерение к сотрудничеству с израильскими партнёрами», — подчёркивает посольство.
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