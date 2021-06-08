К концу следующей недели в Украину прибудут еще 474 тыс. доз вакцины Pfizer

ЮНИСЕФ до конца следующей недели доставит в Украину 473,85 тыс. доз вакцины Pfizer BioNTech в рамках инициативы COVAX.
Как сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ, первые 117 тыс. доз в рамках этой партии прибыли в Украину во вторник.
Ранее в рамках COVAX в Украину было поставлены 590,85 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech и 1,0728 млн доз вакцины AstraZeneca.
Инициатива COVAХ направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны мира. Все вакцины в рамках COVAX Украина получает бесплатно.
От имени COVAX ЮНИСЕФ закупает и поставляет только те вакцины от COVID-19, соответствующие критериям безопасности и эффективности ВОЗ.
Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI). ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.
В рамках COVAX до конца 2021 Украина должна получить достаточно вакцин от разных производителей, чтобы защитить от COVID до 20% населения.
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