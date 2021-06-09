Новый планшет Xiaomi сможет работать в сетях 5G

Новый планшет Xiaomi Mi Pad 5 сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Об этом сообщает Gizmochina.

Планшет под кодовым названием M2105K81C появился в китайской базе сертификации радиосвязи. Mi Pad 5 приписывают процессор MediaTek Dimensity 1200, а Pro-версия будет оснащаться Snapdragon 870.

Среди прочего, планшету достанется экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением экрана 2K. Устройство получит аккумулятор на 4260 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Xiaomi представит Mi Pad 5 во второй половине 2021 года. Инсайдеры считают, что планшет в базовой версии обойдется на китайском рынке в 3000 юаней (примерно 12 700 грн).