Войти
Трамп одобрил решение Нигерии о приостановке работы Twitter
резонанс
Трамп одобрил решение Нигерии о приостановке работы Twitter
Лавров заявил, что США утаивают факты по делу MH17
позиция
Лавров заявил, что США утаивают факты по делу MH17

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

решение
RSS

Байден отменил указ Трампа, запрещающий TikTok и WeChat

210
Байден отменил указ Трампа, запрещающий TikTok и WeChat

Президент США Джо Байден 9 июня подписал указ, отменяющий ограничения против китайских сервисов TikTok и WeChat. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Речь идет об указе от августа 2020 года, который подписал бывший глава государства Дональд Трамп. Он вводил ограничения против китайских компаний ByteDance и Tencent, которые владеют видеосервисом TikTok и мессенджером WeChat.

Читайте также: Politico: администрация Байдена не рассчитывает на улучшение отношений с РФ по итогам саммита

Указ Трампа запрещал американцам вести какие-либо дела с этими компаниями, покупать у них рекламу. Резиденты США, которые нарушат этот запрет могли быть подвергнуты штрафу.

Действия прежней американской администрации проводились в рамках политики антикитайских санкций. Трамп утверждал, что китайские приложения связаны с властями КНР и позволяют спецслужбам собирать персональные данные американских пользователей.

Это позволяло Пекину, в свою очередь, отслеживать перемещения федеральных служащих, вести корпоративный шпионаж, шантажировать американцев и тем самым создавать угрозу национальной безопасности.

Вместо ограничений, наложенных на TikTok и WeChat Трампом, Байден подписал новый документ, который обязывает министерство торговли США тщательно проверять иностранные мобильные приложения, которые связаны с потенциальными противниками Вашингтона и могут угрожать интересам Америки.

Джо Байден, TikTok, WeChat
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году – это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

История «Прикарпатзападтранс» без эмоций

Эмоциями в этой истории являются санкции со стороны СНБО. А эмоции – плохой помощник для профессионалов, даже если они по профессии комик и ветеринар.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Паломничество по «духовной навигации»

12-й фильм стал заключительной частью 1-го сезона авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница". В качестве внимательного наблюдателя, который отслеживал проект с самого начала, хочется отметить, что итоговый выпуск цикла и символично, и композиционно подвел очень важный итог всего первого сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016