Байден отменил указ Трампа, запрещающий TikTok и WeChat

Президент США Джо Байден 9 июня подписал указ, отменяющий ограничения против китайских сервисов TikTok и WeChat. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Речь идет об указе от августа 2020 года, который подписал бывший глава государства Дональд Трамп. Он вводил ограничения против китайских компаний ByteDance и Tencent, которые владеют видеосервисом TikTok и мессенджером WeChat.

Указ Трампа запрещал американцам вести какие-либо дела с этими компаниями, покупать у них рекламу. Резиденты США, которые нарушат этот запрет могли быть подвергнуты штрафу.

Действия прежней американской администрации проводились в рамках политики антикитайских санкций. Трамп утверждал, что китайские приложения связаны с властями КНР и позволяют спецслужбам собирать персональные данные американских пользователей.

Это позволяло Пекину, в свою очередь, отслеживать перемещения федеральных служащих, вести корпоративный шпионаж, шантажировать американцев и тем самым создавать угрозу национальной безопасности.

Вместо ограничений, наложенных на TikTok и WeChat Трампом, Байден подписал новый документ, который обязывает министерство торговли США тщательно проверять иностранные мобильные приложения, которые связаны с потенциальными противниками Вашингтона и могут угрожать интересам Америки.