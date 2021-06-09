Байден отменил указ Трампа, запрещающий TikTok и WeChat

Президент США Джо Байден 9 июня подписал указ, отменяющий ограничения против китайских сервисов TikTok и WeChat. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Речь идет об указе от августа 2020 года, который подписал бывший глава государства Дональд Трамп. Он вводил ограничения против китайских компаний ByteDance и Tencent, которые владеют видеосервисом TikTok и мессенджером WeChat.
Указ Трампа запрещал американцам вести какие-либо дела с этими компаниями, покупать у них рекламу. Резиденты США, которые нарушат этот запрет могли быть подвергнуты штрафу.
Действия прежней американской администрации проводились в рамках политики антикитайских санкций. Трамп утверждал, что китайские приложения связаны с властями КНР и позволяют спецслужбам собирать персональные данные американских пользователей.
Это позволяло Пекину, в свою очередь, отслеживать перемещения федеральных служащих, вести корпоративный шпионаж, шантажировать американцев и тем самым создавать угрозу национальной безопасности.
Вместо ограничений, наложенных на TikTok и WeChat Трампом, Байден подписал новый документ, который обязывает министерство торговли США тщательно проверять иностранные мобильные приложения, которые связаны с потенциальными противниками Вашингтона и могут угрожать интересам Америки.
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