Эстония постепенно прекратит финансировать школьное образование на русском

Русскоязычные школы и детские сады в Эстонии перестанут финансироваться властями Эстонии с 2035 года. Об этом заявила во вторник премьер-министр балтийской страны Кая Каллас.

«Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления», — сказала она во вторник в интервью местному радио.

Каллас отметила, что этот план, по ее мнению, не является попыткой притеснить русскую общину.

В разных регионах Эстонии действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах страны обучаются свыше 20% всех учащихся средних общеобразовательных заведений. Преподавание в них ведется по системе «60 на 40», в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.