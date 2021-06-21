В Украине в воскресенье вакцинированы от COVID-19 менее 5 тысяч человек

За минувшие сутки, 20 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 4 390 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.

Одну дозу получили 3 715 человек, полностью иммунизированы 2 598 человек.

В течение суток работали 56 мобильных бригад, 185 пунктов вакцинации и 24 центра вакцинации.

По состоянию на 19 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 718 164 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 726 042 человек, из них получили 1 дозу — 1 726 040 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 360 452 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 086 492 прививки.