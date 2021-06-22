За вчера в Украине сделали только около 9 тысяч прививок против COVID-19

21 июня 8 966 людей привили против COVID-19 в Украине: первую дозу вакцины получил 6 751 человек, вторую дозу – 2 395 человек.

Как сообщили в МОЗ, в праздничный понедельник работали 87 мобильных бригад, 213 прививочных пунктов и 20 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 1 732 613 человек, из них получили 1 дозу – 1 732 611 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 362 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 2 095 458 прививок.

По состоянию на 21 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 721 320 человек.

Напомним: В воскресенье 20 июня, когда в Украине отмечали православный праздник Троицу и День медика, 4 390 человек были привиты против Covid-19.