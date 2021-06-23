Morgan Stanley не будет пускать в свои офисы без прививки

Американский банк Morgan Stanley предупредил своих нью-йоркских сотрудников, что они не смогут вернуться в офисы, если не прошли полную вакцинацию от COVID-19. Непривитым или не полностью привитым сотрудникам банка придется работать удаленно, говорится во внутреннем письме, которое было разослано сотрудникам. С текстом письма ознакомилась Financial Times.
"Начиная с 12 июля все сотрудники, персонал, клиенты и посетители должны будут для входа в здания Morgan Stanley в Нью-Йорке и Уэстчестере подтверждать наличие у них полной вакцинации«,— говорится в письме, подписанном главой кадровой службы банка Мэнделлом Кроли. При этом Кроли отметил, что большинство сотрудников банка уже отчитались о полной вакцинации. Банк сообщил, что в некоторых подразделениях созданы пространства для работы только вакцинированных сотрудников, что должно, по мнению банка, способствовать «повышению производительности и укреплению сотрудничества». При этом для вакцинированных сотрудников отменяется ежедневный контроль температуры.
Как отмечает FT, среди крупных американских банков у Morgan Stanley пока самая жесткая политика в отношении вакцинации. В Goldman Sachs, к примеру, сотрудники обязаны сообщать о вакцинации или ее отсутствии, но непривитых сотрудников все же пускают в офисы при соблюдении ими таких мер, как ношение маски и социальная дистанция. В JP Morgan Chase сотрудники не обязаны сообщать о статусе вакцинации, это пока остается добровольным.
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