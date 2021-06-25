В Украине снова менее 1000 новых случаев Covid-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 876 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 2 405 человек, умерли 53, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 24 июня 2021 в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 36, медработников — 32). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 489 человек; летальных случаев — 53; выздоровели — 2 405 человек», — указывается в сообщении в Телеграм-канале.\
Днем ранее, 24 июня за сутки зафиксировано 937 новых случаев инфицирования Covid-19, 23 июня сообщалось о 835 новых инфицированных коронавирусом, 22 июня сообщалось о 296 новых подтвержденных случаях заболевания, 21 июня за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования Covid-19.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 232 790 человек, выздоровело 2 160 137 инфицированных, скончались 52 234 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
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