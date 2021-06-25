Лидеры ЕС отклонили идею Меркель и Макрона провести встречу с Путиным

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg.

По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.

Меркель позже заявила журналистам, что после первого дня переговоров лидеры стран ЕС не смогли прийти к соглашению о саммите с Россией. «Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. ...Мы еще раз обсудили, при каких условиях мы готовы работать и более тесно общаться с Россией... Договоренности о немедленной встрече лидеров не было», — цитирует ее Reuters.