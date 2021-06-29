Госдеп США рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию

Американский госдепартамент распространил уведомление, в котором рекомендует гражданам США воздерживаться от посещения России.
В распространенном госдепом заявлении говорится, что посещать РФ не следует из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства.
Граждане США в России подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.
Он добавил: «Российские спецслужбы арестовывали граждан США по ложным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их в ходе секретных судебных процессов или без представления доказательств».
В заявлении отмечается также, что весь государственный персонал США должен тщательно обдумать необходимость поездки в Россию.
Особое внимание уделяется опасности посещения Северного Кавказа из-за терроризма, похищений людей и риска гражданских беспорядков, а также Крыма.
На северном Кавказе госдепом выделяются Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, где продолжаются террористические акты и существует угроза гражданских беспорядков.
В Крыму госдеп не советует американцам появляться из-за оккупации Россией этой украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей.
Он напоминает, что Соединенные Штаты и Украина не признают аннексию Крыма.
«В Крыму существует обширное военное присутствие Российской Федерации», и она, вероятно, предпримет дальнейшие военные действия в Крыму в рамках оккупации этой части Украины", — предупреждает госдепартамент США.
Одновременно госдеп подчеркивает, что правительство США не может оказывать консульские услуги гражданам США, путешествующим по Северному Кавказу и Крыму, поскольку государственным служащим США запрещено выезжать в эти регионы.
Аналогичное заявление публиковалось американским госдепартаментом ранее.
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