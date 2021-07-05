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«Это не туризм»: Зеленский усиленно готовится к визиту в США

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«Это не туризм»: Зеленский усиленно готовится к визиту в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активной подготовке к встрече с президентом США Джозефом Байденом для того, чтобы визит в США стал максимально содержательным и результативным.

«Мы закладываем основы новых проектов и инициатив для стратегического партнерства с США. Мы активно готовимся к моему визиту в Вашингтон, который должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и результативным», — заявил Зеленский, выступая на всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика» в понедельник в Киеве.

В свою очередь глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба анонсировал, что Администрация президента США Джо Байдена скоро назовет даты визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Еще даты не известны. Нам было предложено конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже вскоре. Американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита», — сказал Кулеба на форуме.

Министр добавил, что во время визита ключевым будет вопрос безопасности, то есть Нормандский формат, Донбасс, Крым, вопрос американских инвестиций в Украину и развитие торговли, вопрос реформ в Украине.

«Но, кроме встречи с администрацией США, еще будет много других мероприятий. Будут контакты по линии МВФ, будут встречи с общиной, с американским бизнесом. Поэтому это не просто визит к президенту Байдену — это визит в Америку в широком смысле», — указал глава МИД.

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Напомним, 7 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 11 июня сообщил, что встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне состоится в конце июля.

Владимир Зеленский, Джо Байден
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