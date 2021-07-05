Зеленский хочет получить сроки членства Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить от стран Европейского Союза и Североатланитического Альянса (НАТО) подтверждение, когда и как Украина станет членом ЕС и НАТО соответственно.

«Для нас НАТО — гарантия безопасности прежде всего. И гарантии благосостояния. Украина и украинский народ, я считаю, уже достаточно сделали, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и НАТО», — сказал Зеленский, выступая на всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика» в понедельник в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

В понедельник, 5 июля, в Киеве стартовал Всеукраинский форум «Украина 30. Международная политика». Основными темами мероприятия, которое продлится в столице три дня, станут стратегические цели Украины, в частности интеграция в Европейский Союз и НАТО, практические измерения внешней политики, а также энергетическая безопасность.

В первый день форума, который открыл президент Владимир Зеленский, выступят министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Относительно Соглашения об ассоциации с ЕС и пути к членству в НАТО выскажутся представители Министерства иностранных дел, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Представительства ЕС в Украине, посольств Польши, Эстонии, Латвии, миссии Украины при НАТО, МИД Грузии, а также народные депутаты.