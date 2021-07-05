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«Общак» Офиса Зеленского составляет $60-80 млн в месяц, - Лерос

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«Общак» Офиса Зеленского составляет $60-80 млн в месяц, - Лерос

У президента Владимира Зеленского создали «общак» на 60-80 млн долл. в месяц, из которого финансируют депутатов «монобольшинства».

Об этом заявил народный депутат Украины Гео Лерос в эфире телеканала «Прямой».

«Сегодня 236 народных депутатов „Слуги народа“ получают конверт из Офиса президента, который наполняется олигархами. На сегодня так называемый общак Офиса Зеленского составляет от 60 до 80 млн долл. ежемесячно», — сообщил Лерос.

Кроме этого, Лерос подчеркнул, что из этого «общака», созданного из денег «Большого строительства», также финансируются некоторые средства массовой информации.

«Они создали „общак“, чтобы наполнять его, и из него платят конверты неконтролируемым СМИ, которые вдруг перестали вспоминать два слова — „Зеленский“ и „Ермак“ — в негативном контексте», — отметил парламентарий.

Лерос также отметил, что Зеленский и Ермак полностью контролируют правоохранительные органы в Украине.

коррупция, Офис президента, Гео Лерос
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