За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский боец, еще один ранен

На Донбассе погиб украинский боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки, еще один ранен и двое получили боевые травмы, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
«За прошедшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Кроме того, один военный получил ранения, еще двое — боевые травмы. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья — удовлетворительное», — сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.
Так, вблизи Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм. Неподалеку Новотошковское наемники вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. В направлении Песков противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе Троицкого враг дважды вел огонь по украинским позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра. Неподалеку Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки наемники осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у Орехово российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе Крымского военные ОС зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».
«По состоянию на 7:00 утра, 10 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет», — сообщили в штабе.
В частности, вблизи Мироновского наемники применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от Водяного у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра, а у Водяного на Приазовье — из артиллерийских систем калибра 122-мм.
Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, а в направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
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