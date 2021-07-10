Власти Афганистана заявили, что отбили у талибов два района

Правительственным силам безопасности удалось отбить у движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) два района страны. Об этом сообщает TOLO news со ссылкой на местное Министерство внутренних дел.

Властям удалось вернуть контроль над районом Яфтал-е-Пайин и Нижний Яфтал в провинции Бадахшан.

Однако, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванные источники, боевикам удалось захватить четыре района в афганских провинциях Кандагар, Фарах и Парван.

Накануне сообщалось, что талибы атаковали второй крупнейший город страны — Кандагар. По данным переписи 2016 года, в нем проживают 614 тыс. жителей. Однако позже в правительстве страны заявили, что наступление боевиков удалось остановить.

Обострение внутриафганского конфликта началось на фоне вывода из страны войск США и их союзников по НАТО. «Талибан» начал масштабное наступление. За последние сутки талибы в одном только вилаяте Кандагар захватили семь районов и два аванпоста.