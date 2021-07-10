Зеленский обещает восстановить справедливость в выплате пенсий военным

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для восстановления справедливости в вопросе выплаты пенсий военным пенсионерам.
«Из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. В результате образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами», — сообщила пресс-служба президента в субботу.
Для восстановления справедливости по инициативе президента Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. «Соответствующее постановление Кабинет министров Украины примет на следующем заседании», — отмечается в сообщении.
Это решение призвано уменьшить имеющиеся диспропорции. В частности, предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2 тыс грн для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 грн.
Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. «Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 грн», — говорится в пресс-релизе.
Зеленский отметил, что у государства есть ресурс для исправления несправедливостей и увеличение социальных стандартов. «Несмотря на негативное влияние коронакризиса, благодаря борьбе со схемами и эффективной работе по наполнению бюджета фиксируется перевыполнение госбюджета по доходам. Поэтому появившийся ресурс будет направляться прежде всего на поддержку украинцев и на исправление тех несправедливостей в социальной политике, которые мы унаследовали от предыдущей власти. В частности, будет преодолена диспропорция в пенсионных выплатах для военных», — подчеркнула пресс-служба.
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