Войти
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского
позиция
Путин назвал враньем предвыборные обещания Зеленского
В день проведения «Крымской платформы» состоится внеочередная сессия Рады
парламент
В день проведения «Крымской платформы» состоится внеочередная сессия Рады

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В США заявили о риске редкого заболевания после вакцины Johnson & Johnson

134
В США заявили о риске редкого заболевания после вакцины Johnson & Johnson

После прививки от коронавируса производства Johnson & Johnson существует вероятность развития редкого аутоиммунного заболевания. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Отмечается, что «в течение 42 дней после использования вакцины Janssen повышается риск развития синдрома синдрома Гийена-Барре». При этом редком заболевании иммунная система начинает атаковать нервные клетки.

По данным издания, после введения 12,8 млн доз вакцины, побочный эффект обнаружили у 100 человек, 95 из которых были госпитализированы, еще один скончался.

Представители компании Johnson&Johnson также обсудили с FDA случаи неврологического расстройства и синдрома Гийена-Барре после вакцинации от COVID-19 их препаратом. В J&J заявили, что «вероятность такого заболевания крайне мала, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших».

Ранее газета The New York Times сообщала, что качество примерно 70 млн доз вакцины от коронавируса Janssen производства американской компании Johnson & Johnson находится под вопросом и рассматривается FDA. Речь шла о вакцине, произведенной на заводе Emergent BioSolutions в городе Балтимор, штат Мэриленд, где также выпускается препарат AstraZeneca. Ранее там обнаружили брак в 15-миллионной партии вакцины.

Читайте также: В Украине в ближайшие дни жара и только в некоторых регионах дожди

В начале апреля власти США приостановили использование вакцины Johnson & Johnson в стране из-за образования тромбозов у шести женщин, однако уже 24 апреля ограничение было снято. Тогда в консультативном комитете по вопросам практики иммунизации при Центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что преимущества препарата перевешивают риски, связанные с возможным появлением тромбов.

Препарат Janssen стал третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. Ранее там зарегистрировали препараты компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Johnson & Johnson
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 13 июля 2021
Понедельник, 12 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Лозовский
Сергей Лозовский
политический аналитик

Сумочка Ирмы Крат как «народное средство» против «налогового грабежа»

Журналистка-активистка Ирма Крат, съездившая сумочкой «об фейс» скандальному депутату Никите Потураеву, заработала свои «15 минут славы», как говорил Энди Уорхол. Без всякого сомнения, это хулиганство и ни один нормальный человек не будет поддерживать подобные «методы». Однако, может быть, в этой истории все-таки есть позитив?
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016