В США заявили о риске редкого заболевания после вакцины Johnson & Johnson

После прививки от коронавируса производства Johnson & Johnson существует вероятность развития редкого аутоиммунного заболевания. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Отмечается, что «в течение 42 дней после использования вакцины Janssen повышается риск развития синдрома синдрома Гийена-Барре». При этом редком заболевании иммунная система начинает атаковать нервные клетки.
По данным издания, после введения 12,8 млн доз вакцины, побочный эффект обнаружили у 100 человек, 95 из которых были госпитализированы, еще один скончался.
Представители компании Johnson&Johnson также обсудили с FDA случаи неврологического расстройства и синдрома Гийена-Барре после вакцинации от COVID-19 их препаратом. В J&J заявили, что «вероятность такого заболевания крайне мала, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших».
Ранее газета The New York Times сообщала, что качество примерно 70 млн доз вакцины от коронавируса Janssen производства американской компании Johnson & Johnson находится под вопросом и рассматривается FDA. Речь шла о вакцине, произведенной на заводе Emergent BioSolutions в городе Балтимор, штат Мэриленд, где также выпускается препарат AstraZeneca. Ранее там обнаружили брак в 15-миллионной партии вакцины.
В начале апреля власти США приостановили использование вакцины Johnson & Johnson в стране из-за образования тромбозов у шести женщин, однако уже 24 апреля ограничение было снято. Тогда в консультативном комитете по вопросам практики иммунизации при Центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что преимущества препарата перевешивают риски, связанные с возможным появлением тромбов.
Препарат Janssen стал третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. Ранее там зарегистрировали препараты компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.
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