В Украине в ближайшие дни жара и только в некоторых регионах дожди

Во вторник, 13 июля, ночью на юге Украины, а также в некоторых северных и центральных областях, днем на Правобережье местами кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков; температура днем 28-33°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«13 июля в Украине переменная облачность. Ночью на юге страны, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях, днем на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы, местами порывы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°, в Винницкой и Хмельницкой областях местами 25-27°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°», — говорится в сообщении.
14-15 июля в Украине также переменная облачность. Без осадков, лишь 15 июля в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
Синоптики также предупреждают, что 13-14 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 15 июля и в восточных и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
16-17 июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой ночью 17-23°, днем 28-34°, на юге и востоке страны ночью 20-25°, днем 31-36°. Сухо, лишь в Карпатском регионе кратковременный дождь, гроза.
В столичном регионах 13 июля переменная облачность. Местами кратковременный дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 18-20°, днем 30-32°; по области ночью 15-20 °, днем 28-33°.
14-15 июля в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 15-20 °, днем 30-35°.
16-17 июля в Киеве будет сухая жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 30-34°.
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