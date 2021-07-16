Муаммар Каддафи предлагал Назарбаеву деньги за ядерное оружие

Палестинский лидер Ясир Арафат от имени главы Ливии Муаммара Каддафи после распада СССР обещал Казахстану 20 миллиардов долларов, чтобы тот оставил у себя советское ядерное оружие и стал первым исламским ядерным государством, рассказал первый президент страны Нурсултан Назарбаев.
«Мы оказались обладателями четвертого в мире арсенала. И стали ко мне приезжать — Маргарет Тэтчер (премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах — ред.), Джеймс Бейкер (госсекретарь США в 1989-1992 годах — ред.). Все они приезжали, спрашивали — что с ракетами... что вы будете делать?» — рассказал Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его фильма «Казах: история золотого человека», передает РИА Новости.
Нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в 1994-1999 годах был министром иностранных дел республики, получил письмо для Назарбаева от ряда исламских государств о том, что «Казахстан стал единственной исламской страной, обладающей ядерным оружием» и должен его сохранить, рассказал Назарбаев.
После этого в страну с визитом прибыл председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат, рассказал первый президент Казахстана.
«И сказал, что я не от себя, я приехал от ваших друзей. Его прислал Муаммар Каддафи узнать обстановку с ядерным оружием. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет. „А сколько денег нужно?“ Я тогда не соображал в объемах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка взял и говорю: 20 миллиардов. Просто, чтобы сказать. Я думал, это шутка», — вспоминает Назарбаев свой разговор с Арафатом.
Однако тот отреагировал серьезно. «Он сказал: я передам, у вас будут такие деньги», — утверждает первый президент Казахстана.
На уточняющий вопрос Стоуна, поступили ли эти деньги, Назарбаев заверил: «Нет, я не собирался брать».
Закрытый показ двухчасовой версии фильма «Казах: история золотого человека» для прессы состоялся в четверг в Москве. Фильм выйдет также в полной восьмисерийной версии. Его официальная презентация пройдет осенью на Римском кинофестивале.
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