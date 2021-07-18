В Вашингтоне остановили бейсбольный матч после стрельбы рядом со стадионом

По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы около стадиона в Вашингтоне, на котором шел бейсбольный матч. Игра была остановлена, сообщила полиция в субботу в Twitter.

"Полиция занимается происшествием со стрельбой, в ходе которого два человека получили ранения за пределами стадиона. Сейчас ведется активное расследование, угрозы на данный момент нет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, двое человек были ранены около стадиона, еще двое самостоятельно обратились за помощью в расположенные рядом больницы.

Как сообщило ранее агентство Reuters, после сообщения о стрельбе за пределами стадиона бейсбольный матч, проходивший там в это время, был остановлен. Зрителям предложили покинуть трибуны.