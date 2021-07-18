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Саакашвили рассказал о предложении экс-главы ЦРУ по захвату Донецка

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Саакашвили рассказал о предложении экс-главы ЦРУ по захвату Донецка

В разгар вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году бывший глава ЦРУ, генерал в отставке Дэвид Петреус призывал украинские власти к наступлению на Донецк. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне сказал об этом генерал Петреус», — сообщил Саакашвили.

Политик заявил, что находился в штате Нью-Йорк, когда получил от Петреуса СМС-сообщение. «Он говорит: A, B, C, D — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк. ... Говорит: «Сейчас украинцы с этими силами могут Донецк забрать», — процитировал Саакашвили Петреуса. По словам политика, это произошло вскоре после того, как под контроль украинских военных перешли Славянск и Краматорск (июль 2014 года).

Саакашвили утверждает, что переслал это сообщение Петру Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины, но получил «ноль реакции». Когда он позже попытался обсудить с Порошенко предложение Петреуса, тот перевел разговор на другую тему.

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Петреус возглавлял ЦРУ с сентября 2011 года по 9 ноября 2012-го. До этого он руководил Центральным командованием вооруженных сил США, отвечал за действия Соединенных Штатов в Ираке, Афганистане, а также на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Михаил Саакашвили, Донбасс
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