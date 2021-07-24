Во Франции снова проходят протесты против карантинных ограничений

В Париже и ряде других французских городов проходят протестные акции против санитарных пропусков. Как ранее сообщали власти страны, такие пропуска со сведениями о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19 нужны для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, театров и музеев. Также будет введена обязательная вакцинация для медработников.
По данным СМИ, в Париже на площади Трокадеро акция проводится по призыву главы партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который несколько дней назад заявил о своем желании баллотироваться на пост президента Франции в следующем году. Также протестующие собираются и в других районах города, в частности на площади Бастилии.
Помимо этого, митинги проходят в Марселе, Лионе, Ницце, Дюнкерке, Перпиньяне, Нарбонне и других городах. Как сообщает Le Parisien со ссылкой на данные французских властей, ожидается, что по всей стране на протестные акции выйдут около 110 тыс. человек. В прошлую субботу, согласно данным МВД Франции, в аналогичных акциях приняли участие около 114 тыс. человек.
В начале недели официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что в стране началась четвертая волна коронавируса. По данным Минздрава Франции, за последние сутки в стране выявили 19 561 случай заболевания COVID-19, скончались 29 человек. С начала пандемии количество заболевших достигло 5 953 071, умерших — 85 082.
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