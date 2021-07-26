В Афганистане начало резко расти число жертв, в том числе среди гражданских

Число жертв среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня. Об этом сообщает миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

Среди мирных жителей с начала года погибли 1659 человек, 3254 были ранены. Это на 47% больше, чем за первое полугодие 2020 года. Резкий рост числа убитых и раненых гражданских начался в мае, когда войска США и их союзники начали сворачивать свои миссии в Афганистане и выводить войска из страны. После этого движение «Талибан» начало наступление на правительственные афганские войска. С мая по июнь погибли и получили ранения почти столько же мирных жителей, сколько и за предыдущие четыре месяца.

Почти половина убитых и раненых — женщины и дети. На несовершеннолетних приходится 32% (468 погибших и 1214 получивших ранения), на женщин — 14% (219 убитых и 508 раненых). Эта полугодовая статистика также стала рекордной.

В UNAMA отметили, что в мае—июне в Афганистане было 783 убитых и 1609 раненых мирных жителей — это рекордная статистика за два месяца с момента начала деятельности миссии в 2009 году.

За две трети жертв среди гражданских ответственны антиправительственные элементы — боевики из «Талибана», «Исламского государства» и неустановленных группировок. Правительственные силы несут ответственность за 25% жертв. Кто виновен в гибели и ранении остальных мирных жителей, определить не удалось.

Главными причинами гибели и ранений гражданских стали самодельные взрывные устройства, используемые боевиками, наземные столкновения между сторонами конфликта, целенаправленные убийства и авиаудары ВВС Афганистана.

Структура ООН предупреждает, что если эскалация конфликта в стране не прекратится, то по итогам 2021 года в стране зафиксируют самую серьезную насильственную смертность среди мирного населения. До этого максимум был в 2016 году — 5275 человек (1644 погибших и 3631 раненый)

Пока что наиболее ожесточенные боевые столкновения между радикалами и афганскими войсками происходили в районах с относительно невысокой плотностью населения. В ООН опасаются, что, если бои перейдут на городские территории, последствия для мирных жителей станут катастрофическими.

После начала вывода американских войск из Афганистана талибы предприняли несколько масштабных атак, в том числе на Кабул, Кандагар, Мазари-Шариф, однако захватить города не смогли. На прошлой неделе представители движения сообщили, что контролируют 90% границ страны. В ООН отмечали, что «Талибан» взял под контроль наибольшее число территорий за последние 20 лет.