СМИ назвали фамилии двух наиболее вероятных кандидатов на должность посла США в Украине

На должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры — посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Дэниеля Розенблюма. Об этом пишет ZN.UA. При этом, как отмечают источники издания, у Роземблюма больше шансов отправиться в Киев.
Оба посла были назначены на свои должности в 2019 году.
Розенблюм в 2014–2018 года работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В 2008–2014 годах г-н Розенблюм был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.
Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла Соединенных Штатов в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.
Напомним, что ранее временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент во время интервью «Суспільному» рассказал, что уже в ближайшие недели Вашингтон назовет имя. «Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине — ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину», — сказал Кент.
Он также отметил, что в Украине всегда работали американские дипломаты, у которых был опыт во внешнеполитических делах. «Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат», — добавил Кент.
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