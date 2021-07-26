СМИ назвали фамилии двух наиболее вероятных кандидатов на должность посла США в Украине

На должность посла США в Украине рассматриваются две основные кандидатуры — посла США в Сербии Энтони Годфри и посла США в Узбекистане Дэниеля Розенблюма. Об этом пишет ZN.UA. При этом, как отмечают источники издания, у Роземблюма больше шансов отправиться в Киев.

Оба посла были назначены на свои должности в 2019 году.

Розенблюм в 2014–2018 года работал заместителем помощника госсекретаря в Бюро госдепа по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В 2008–2014 годах г-н Розенблюм был координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии.

Годфри до своего назначения послом США в Сербии был заместителем посла Соединенных Штатов в России, а также работал в Бюро Госдепа по делам Ближнего Востока, где отвечал за Ирак.

Напомним, что ранее временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент во время интервью «Суспільному» рассказал, что уже в ближайшие недели Вашингтон назовет имя. «Мы сейчас в процессе отбора посла (в Украине — ред.) Белым домом. Это приоритет администрации Байдена. Первая волна назначений послов будет включать Украину», — сказал Кент.

Он также отметил, что в Украине всегда работали американские дипломаты, у которых был опыт во внешнеполитических делах. «Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата, которого должен одобрить Сенат», — добавил Кент.