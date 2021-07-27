В Крыму не могут смотреть в Интернете трансляции Олимпийских Игр

Неэфирные трансляции Олимпийских игр в интернете, которые российский Первый канал получает от официального вещателя — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что МОК запретил российским телеканалам транслировать Игры в интернете на территории аннексированного Крыма.
«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного Олимпийского комитета», — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций, доступных только в интернете.
При этом отмечается, что российский Первый канал освещает Игры XXXII Олимпиады на территории Крыма «без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте www.1tv.ru с первого дня Олимпиады».
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