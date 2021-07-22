На сайте Олимпиады Крым отделили от Украины

На официальном сайте Олимпийских Игр 2020 года в Токио на карте мира Крым отделили от материковой части Украины такими же линиями, как и соседние государства.

В частности, во всплывающем окне «Olympics-Cheer Zone» материковая часть Украины и Крым разделены такими же линиями, как и с соседними государствами.