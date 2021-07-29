В партии «Голос» раскол – депутаты пишут заявления о выходе

Большинство народных депутатов, членов политической партии «Голос», отказались принимать участия в ее съезде четверг и заявили о выходе из политсилы, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.
«В „Голосе“ руководство партии отошло от этих (демократических — Ред.) принципов почти год назад и с этого времени ситуация только усложняется. Поэтому я выхожу из партии и не буду легитимизировать своим участием профанацию, в которую партия превратилась», — написал Юрчишин на своей странице в Фейсбуке.
Вместе с тем он поблагодарил своих однопартийцев Соломию Бобровскую, Галину Васильченко, Юлию Клименко, Ольгу Стефанишину, Александру Устинову, Владимира Цабаля, Андрея Шараскина, Роман Лозинского, Ярослав Рущишина и Наталью Пипу за выдвижение его кандидатуры на должность председателя «Голос», но борьба позиций, по его словам, «возможна только там, где есть демократия».
Публикацию в соцсети Юрчишин сопроводил фотокопией своего заявления, в котором он сообщает о своем выходе из политсилы «в связи с узурпацией власти и систематическим игнорированием позиции членов партии председателем партии «Голос» Кирой Рудик, нарушении ею и аффилированным с ней руководством партии обещаний избирателям и программы партии «Голос».
Кроме Юрчишина, о своем намерении прекратить членство в партии «Голос» также в соцсети сообщили Александра Устинова, Юлия Клименко и Соломия Бобровская.
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