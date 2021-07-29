В Харьковской области убита 6-летняя девочка, полиция подозревает 13-летнего подростка

Полиция установила личность убийцы 6-летней девочки, тело которой было найдено 28 июля около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов Харьковской области, сообщает отдел коммуникаций облуправления Нацполиции.
«Это 13-летний парень, который живет с мамой по соседству... Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские пригласили мать несовершеннолетнего. Сейчас готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещении его в приемник-распределитель для детей Главного управления Национальной полиции в Харьковской области », - говорится в сообщении.
Об исчезновении 6-летней девочки 28 июля в 19:10 сообщила ее мать. По ее словам, дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась. На поиски девочки были направлены личный состав Чугуевского районного управления полиции, соседних отделов полиции, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, группа кинологов. В тот же день, 28 июля, около 23:50, полиция обнаружила тело ребенка с признаками насильственной смерти в заброшенном доме в Старом Салтове.
Сведения о случившемся внесены в единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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