В некоторых регионах Украины объявили штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение на сегодня. В частности, в некоторых регионах будут град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня погода ухудшится в:

юго-восточной части,

Харьковской,

Полтавской,

Сумской областях.

В этих регионах будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В целом сегодня по всей стране сегодня сохранится жаркая погода. Осадки прогнозируют в восточных и южных регионах.