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Нацбанк прогнозирует замедление роста ВВП в IІI квартале

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Нацбанк прогнозирует замедление роста ВВП в IІI квартале

Национальный банк Украины (НБУ) в обнародованном на сайте обновленном инфляционном отчете вновь ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины (ВВП) во втором квартале 2021 года (здесь и далее — к аналогичному периоду 2020 года) — до 7,5% с 8,7% апрельском и c 11,3% — в январском отчете.

«Сохранялось негативное влияние низкого прошлогоднего урожая на экспорт, пищевую промышленность и сельское хозяйство (в частности, животноводство из-за снижения рентабельности в результате подорожания кормов). Негативное повлияло на сельское хозяйство и более поздний — на неделю — старт жатвы», — пояснил Нацбанк ухудшение оценки.

НБУ также пересмотрел прогноз динамики ВВП во второй половине этого года. Если в апреле он ожидал роста экономики в третьем и четвертом кварталах соответственно на 4,2% и 3,6%, то теперь — на 3,6% и 5,8%.

«Ключевыми рисками для макропрогноза является усиление карантина в Украине и в мире, а также длительный и более существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире», — указал Нацбанк.

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Как сообщалось, в целом НБУ подтвердил прогноз роста ВВП на 2021 год в 3,8% и на 2022-2023 годы по 4%.

Согласно отчету, в первом и втором кварталах следующего года центробанк ожидает увеличения экономики по 6,7% с замедлением до 2,8% в третьем и 1% — в четвертом кварталах.

Как сообщалось, Минэкономики на минувшей неделе оценило рост ВВП Украины во втором квартале, примерно, в 6% после спада на 2,2% в первом, а в целом за полугодие — в 1,9%, подтвердив прогноз роста на год 4,1%.

ВВП Украины в 2020 году снизился на 4% после роста на 3,2% в 2019 году и 3,5% — в 2018 году.

ВВП, НБУ
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