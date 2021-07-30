Судью Чауса нашли в одних трусах в селе Винницкой области

Похищенного судью Николая Чауса нашли. Он сообщил полиции, что был похищен.
Об этом сообщили источники «Страны».
Как рассказал источник, в полицию поступило обращение от старосты села Мазуровка. Он рассказал, что в селе обнаружил гражданина Николая Алексеевича Чауса, который сообщил ему, что он был похищен неизвестными.
На место выехали правоохранители.
По данным «Страны», Чаус сейчас находится в руках СБУ. Судя по всему, теперь именно СБУ (а не НАБУ) будет вести дело Чауса. НАБУ, напомним, расследует дело против Чауса о взятке.
С 2016 года Чаус находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.
3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса в Молдове, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.
Позже Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что к похищению в Кишиневе киевского экс-судьи Николая Чауса причастны сотрудники украинских спецслужб.
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