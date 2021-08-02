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В Украине всего 265 новых случаев коронавируса

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В Украине всего 265 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 265 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Днем ранее, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19.

В Украине госпитализировали 385 человек; летальных случаев — 4; выздоровели — 176 человек. За вчера протестовали методом ПЦР — 8854 лица, методом ИФА — 1776 человек, экспресс-тестами — 6417 человек.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 253 534 человека, выздоровели 2 187 170 человек, летальных случаев - 52 955.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

коронавирус
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