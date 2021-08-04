СНБО поручил Кабмину отдать «Укрзализныцю» под управление министра инфраструктуры Кубракова

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО «Укрзализныця» (УЗ) на министра инфраструктуры Александра Кубракова, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

СНБО, в частности, требует от «Укрзализныци»: привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки; обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ; ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов; обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.