Страны Балтии выступили за расширение санкций против Беларуси из-за наплыва мигрантов

Главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии выступили за расширение санкций Евросоюза против Беларуси. Страны также заявили о готовности защищать внешнюю границу ЕС от нелегальных мигрантов.

«Сегодня мы решили, что страны Балтии совместно возглавят разработку дополнительных санкций Европейского союза против белорусского режима», — приводит пресс-служба слова главы эстонского правительства Каи Каллас. Она добавила, что Эстония всегда готова оказать поддержку Литве по вопросу кризиса на границе.

Наплыв нелегальных мигрантов, которые попадают в Литву через белорусскую границу, заставил литовские власти объявить режим ЧС. Для решения проблемы Литва намерена возвести на границе четырехметровую стену с колючей проволокой. Габриэлюс Ландсбергис обвинил руководство Беларуси в целенаправленном использовании мигрантов из ближневосточных стран в качестве гибридного оружия против Европы. МИД Беларуси эти обвинения отверг.