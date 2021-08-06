Украинцы не верят в улучшение своего материального положения в течение следующего года

Только 7,1% украинцев считают, что их материальное положение в следующие 12 месяцев улучшится. Думают, что положение ухудшится, 44,3% граждан.
Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики (Госстат).
Кроме того, 47,4% заявили, что материальное положение останется без изменений, а 1,2% не смогли ответить.
Заявили, что их материальное положение за последние 12 месяцев улучшилось, 6% опрошенных, в то время как 50,4% сказали, что ухудшилось, а 43,6% — что осталось без изменений.
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