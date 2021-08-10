В Украине 781 новый случай заболевания COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 781 новый случай заболевания COVID-19, выздоровели 1390 человек, 24 летальных случая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 9 августа 2021 в Украине зафиксировано 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 37 медработников — 28). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 335 человек, летальных случаев — 24, выздоровели — 1390 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 9 августа за сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания Сovid-19, 8 августа сообщалось о 619 новых случаях инфицирования коронавирусом, 7 августа сообщалось о 1 054 новых случаев заболевания, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 260 232 человека, выздоровели 2 192 592 человека, летальных случаев — 53 124.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.
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