Более 99,99% привитых от коронавируса жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19, которая привела бы к госпитализации или летальному исходу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).
Согласно данным CDC, по состоянию на 2 августа более 164 млн жителей США прошли полную вакцинацию от коронавируса. Из них менее 0,001% — 1507 человек — скончались и менее 0,005% — 7101 человек — были госпитализированы с COVID-19.
В CDC также сообщили, что около трети (74%) всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. В агентстве указали, что приблизительно из 1,5 тыс. скончавшихся каждый пятый умирал ввиду какой-либо еще причины помимо заболевания COVID-19, даже если оно протекало тяжело.
Как отмечается, с мая 2021 года в CDC сфокусировались на исследовании только случаев госпитализации или смерти среди тех, кто полностью привился от коронавируса. В агентстве подчеркнули, что до настоящего момента не выявили «никаких неожиданных закономерностей» в тяжелых случаях заболевания вакцинированных.
На прошлой неделе в Белом доме сообщили, что в США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016