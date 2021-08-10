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Более 99,99% привитых от коронавируса жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19

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Более 99,99% привитых от коронавируса жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19

Более 99,99% привитых от коронавируса жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19, которая привела бы к госпитализации или летальному исходу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Согласно данным CDC, по состоянию на 2 августа более 164 млн жителей США прошли полную вакцинацию от коронавируса. Из них менее 0,001% — 1507 человек — скончались и менее 0,005% — 7101 человек — были госпитализированы с COVID-19.

В CDC также сообщили, что около трети (74%) всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. В агентстве указали, что приблизительно из 1,5 тыс. скончавшихся каждый пятый умирал ввиду какой-либо еще причины помимо заболевания COVID-19, даже если оно протекало тяжело.

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Как отмечается, с мая 2021 года в CDC сфокусировались на исследовании только случаев госпитализации или смерти среди тех, кто полностью привился от коронавируса. В агентстве подчеркнули, что до настоящего момента не выявили «никаких неожиданных закономерностей» в тяжелых случаях заболевания вакцинированных.

На прошлой неделе в Белом доме сообщили, что в США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения.

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