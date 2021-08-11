Беларусь предложила США сократить численность посольства в Минске до пяти человек

Министерство иностранных дел Беларуси предложило американской стороне сократить численность посольства США в Минске до пяти человек. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МИД страны Анатолия Глаза, распространенном в среду.

«На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне. В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек», — отмечается в сообщении после встречи в МИД с временным поверенным в делах США в Беларуси Рубеном Арутюняном.

Также Беларусь приостанавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США до «восстановления доверия» между странами, сообщил СМИ Глаз.

Напомним, в понедельник, 9 августа, США дополнительно ввели против Минска санкции в отношении более 40 физических лиц и структур. МИД Белсруси в этой связи сообщал, что странапроведет тщательную оценку санкций и примет адекватные ответные меры.