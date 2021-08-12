СМИ сообщили о захвате талибами Кандагара и Герата

Сторонники радикального движения «Талибан» утверждают, что взяли под свой контроль город Кандагар (административный центр одноименной провинции на юге страны). Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление официального представителя движения.
По его сведениям, аэропорт Кандагара также прекратил работу (все рейсы отменены) из-за столкновений между правительственными войсками и талибами.
Тем временем Франс Пресс со ссылкой на афганские службы безопасности сообщает о том, что талибы захватили город Герат. Это - третий по величине город Афганистана.
Напомним, 14 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что «Талибан» наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля боевики взяли под контроль районы вдоль границ с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. По утверждениям представителей талибов и ряда СМИ, сторонники движения также заняли административные центры афганских провинций Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз, Тахар, Саманган и большую часть города Фарах.
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